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Mersin Yenişehir Belediyespor'un hedefi galibiyet

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun son haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

23 Mart 2021, Salı 12:49 Son Güncelleme:
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Mersin Yenişehir Belediyespor'un hedefi galibiyet

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibi, karşılaşma öncesi başantrenör Olcay Orak yönetiminde taktik ve şut çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orak, Adana ekibiyle yapacakları maçta galip gelmek istediklerini belirterek, "Kendi oyunumuzu sahaya yansıtabildiğimiz takdirde bu müsabakadan galibiyetle ayrılabiliriz. Kendimize yakışan mücadeleyi göstererek galip gelmek, play-off maçlarına yüksek motivasyonla çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Adana Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 14.00’te başlayacak.

MERSİN (AA)

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