Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibi, karşılaşma öncesi başantrenör Olcay Orak yönetiminde taktik ve şut çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orak, Adana ekibiyle yapacakları maçta galip gelmek istediklerini belirterek, "Kendi oyunumuzu sahaya yansıtabildiğimiz takdirde bu müsabakadan galibiyetle ayrılabiliriz. Kendimize yakışan mücadeleyi göstererek galip gelmek, play-off maçlarına yüksek motivasyonla çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Adana Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 14.00’te başlayacak.

MERSİN (AA)