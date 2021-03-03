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Mersin Yenişehir Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare maç sonucu: 79-86

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’u 86-79 yendi.

03 Mart 2021, Çarşamba 19:07 Son Güncelleme:
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Mersin Yenişehir Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare maç sonucu: 79-86

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’u 86-79 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kaan Büyükçil, Tolga Edis, Seda Esen

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 10, Fatmanur Karakaş 2, Gökşen Fitik 17, İlayda Güner 4, Anigwe 37, Feride Şevval Akalan 9, Melis Talay, Yeliz Doğan

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 7, Sera Özelçi 8, Nuran Tutsak 2, Cannon 34, Baric 13, Nazlı Güngör 7, Esma Çelen Türk 8, Şuğranur Hatice Sönmez 7

1. Periyot: 24-22

Devre: 35-46

3. Periyot: 49-65

5 faulle çıkan: 35.19 Yeliz Doğan (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor)

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