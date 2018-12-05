Mersin, Sepsi'yi son çeyrek performansıyla geçti: 71-61

Basketbolda Kadınlar FIBA EuroCup D Grubu 5. hafta mücadelesinde Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Romanya temsilcisi ACS Sepsi’yi 71-61 yendi.

05 Aralık 2018, Çarşamba 21:51
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Mersin, Sepsi'yi son çeyrek performansıyla geçti: 71-61

Basketbolda Kadınlar FIBA EuroCup D Grubu 5. hafta mücadelesinde Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Romanya temsilcisi ACS Sepsi’yi 71-61 yendi.

FIBA Kadınlar EuroCup - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 71 - ACS Sepsi: 61

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna), Christina Manoli (Fransa), Vladimir Zanev (Kıbrıs Rum Kesimi)

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Melis Talay 3, Petronyte 11, Mitchell 17, Ashley Walker 24, Burcu Çiğil, Cado 16

ACS Sepsi: Solopova 4, Godri-Parau 19, Slamova 10, Whitted 20, Higgins 8, Ghizila, Mirne-Nagy

1. Periyot: 18-16

Devre: 35-30

3. Periyot: 47-47

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