Basketbolda Kadınlar FIBA EuroCup D Grubu 5. hafta mücadelesinde Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Romanya temsilcisi ACS Sepsi’yi 71-61 yendi.
FIBA Kadınlar EuroCup - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 71 - ACS Sepsi: 61
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna), Christina Manoli (Fransa), Vladimir Zanev (Kıbrıs Rum Kesimi)
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Melis Talay 3, Petronyte 11, Mitchell 17, Ashley Walker 24, Burcu Çiğil, Cado 16
ACS Sepsi: Solopova 4, Godri-Parau 19, Slamova 10, Whitted 20, Higgins 8, Ghizila, Mirne-Nagy
1. Periyot: 18-16
Devre: 35-30
3. Periyot: 47-47