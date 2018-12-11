Kadınlar EuroCup D Grubu'nun son maçında yarın evinde Enisey ile karşılaşacak olan Mersin Büyükşehir Belediyespor, mutlak galibiyet istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, "Bu gruptaki, belki de Avrupa'daki son maçımız olabilir. O yüzden bu maça çok ayrı hazırlanıyoruz. Bu karşılaşmayı kazanıp, diğer maçlardaki sonuçları bekleyeceğiz" dedi.

Kadınlar EuroCup'da mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor. D Grubu'nda mücadele eden ve şimdiye kadar 5 maça çıkan turuncu-beyazlı ekip, bu maçlardan 2'sini kazanırken, 3'ünü ise kaybetti. Yarın saat 18.30'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda grup lideri Enisey ile karşılaşacak olan Güney ekibi, bu mücadeleyi kazanıp, diğer maçlardan gelecek sonuçları bekleyecek.

"Maça çok iyi hazırlanıyoruz"

Takımın son durumuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Genel Menajer Melahat Aydın, sezon başında Avrupa'da bir hedef koyduklarını belirterek, "Bu yıl Avrupa'da final oynamak istiyorduk. Gerçekten iyi bir kadro kurduk ancak bir türlü istediğimiz seriyi yakalayamadık. Avrupa'da da ligde de tam olarak istediğimiz sonuçları alamadık. Özellikle Avrupa'da 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldık. Baktığınız zaman takımlara bizim takımımız gerçekten iyi. Biz sadece tam anlamıyla uyum sağlayamadığımızdan dolayı istediğimiz sonuçları alamadık. Her şeye rağmen takımımız istediği zamanda yine her takımı yenebiliyorlar. Bu maç bizim için aslında ya tamam ya devam maçı. O yüzden bu maça çok ayrı hazırlıyoruz. Belki bu maçı kazanmamız bizim gruptan çıkmamıza yetmeyecek ama biz karşılaşmayı kazanıp, diğer maçlardan gelecek sonuçları bekleyeceğiz. O yüzden bu mücadeleyi kazanmaktan başka çaremiz yok. Burada taraftarlarımıza da büyük iş düşünüyor. Onların desteği bizim için çok önemli. Bütün taraftarlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

İHA