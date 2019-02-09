Mersin Büyükşehir Belediyespor: 92 - Beşiktaş: 75

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Beşiktaş’ı 92-75 yendi.

09 Şubat 2019, Cumartesi 16:11
- A +
Mersin Büyükşehir Belediyespor: 92 - Beşiktaş: 75

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Beşiktaş’ı 92-75 yendi.

Mersin Büyükşehir Belediyespor: 92 - Beşiktaş: 75

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Turgut Işık, Seyhan Topaloğlu, Yiğit Gönültaş

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Melis Talay 10, Petronyte 28, Cado 16, Walker 18, Burcu Çiğil, Gonca Karataş, Anderson 18, Deniz Aygül 2

Beşiktaş: Mitchell 17, Esra Erden Atacan 8, Bahar Çağlar 7, Kübra İmren Siyahdemir 8, Akhator 22, Epoupa 2, Bahar Yapar, Nurcan Ceren Ciğerci, Mircheva 11

1. Periyot: 31-17

Devre: 56-27

3. Periyot: 82-55

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.