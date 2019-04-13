Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 26. ve normal sezonun son haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 90-59 yendi.
Mersin Büyükşehir Belediyespor: 90 - İstanbul Üniversitesi: 59
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Abdullah Koputan, İsmail Binbir, Alican Alıcı
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 6, Melis Talay 3, Petronyte 16, Cado 14, Walker 14, Burcu Çiğil 5, Melisa Korkmaz, Gonca Karataş 6, Gülşah Gümüşay, Anderson 20, Deniz Aygül 6,
İstanbul Üniversitesi: Watkins 5, Kardelen Gezgin 6, Feride Şevval Akalan 4, Yasemin Güneş 2, İlayda Güner 12, Meltem Topaloğlu 6, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Eylül Minez 7, Gülse Uğur 5, Hande Güven 8, Ceren Taylan, Fall
1. Periyot: 36-12
Devre: 54-24
3. Periyot: 75-41
AA