Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım’da başlayan ve 13 ülkeden 486 sporcunun katıldığı organizasyon, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sporcular, çeşitli kategorilerdeki müsabakalarda rakiplerini mağlup etmek için mücadele verdi. Turnuvada A kategorisinde büyük usta Temur Kuybokarov, B kategorisinde ise Alper Demirtaş turnuvayı birinci sırada tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, yüz yüze uluslararası turnuva düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Turnuva son derece başarılı geçti. Çünkü bu turnuvada yarışarak IM (uluslararası usta) normu alan iki sporcu var. Ben katılan tüm sporcular ile norm alan sporcuları ayrıca kutluyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Altıncısını önümüzdeki yıl sağlık koşullarının daha iyi olduğu bir ortamda tekrar hayata geçirmeyi diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel de sporun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen alanlardan biri olduğunu kaydederek, organizasyonda emeği geçenlere ve sporculara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi. (AA)