Süper Lig 'e yakışır bir takım olduklarını ifade eden başkan Deveciler, "ING Basketbol Süper Lig’de devam ettiğimiz için çok mutluyuz. Amacımız genç, yetenekli, yerli ve yabancı oyuncuları bulup, yetiştirip, geliştirmek, maliyetlerimizi dengelemek ve uzun yıllar ligde kalıcı olmak" dedi. Ligde geçen sezon küme düşen Semt77 Yalovaspor'un geçen sezon 17 Nisan'da Aliağa Petkimspor'a son salisede yenildiği maçla ilgili yaptığı itiraz Tahkim Kurulu'nda görüşülürken, Merkezefendi, Süper Lig'deki ikinci sezonu için transfer arayışlarını sürdürüyor.

Transferde ince eleyip sık dokuyan ve Türk rotasyonunu genç oyuncular üzerine inşa eden yeşil-siyahlılarda Başkan Veli Deveciler, önemli açıklamalarda bulundu. Denizli’nin basketbolu çok sevdiğini ifade eden Deveciler, "ING Basketbol Süper Ligi tescil edildi. Süper Lig'deki 16 güçlü takımdan biri olarak devam ettiğimiz için çok mutluyuz. Sezon boyunca ligin bu kadar keyifli, çekişmeli geçmesine katkıda bulunan tüm paydaşlara emekleri için teşekkür ederiz. Denizli’nin basketbolu ne kadar çok sevdiği ve bu konuda ne kadar başarılı olduğunu, genç kulübümüzün 3 yılda geldiği başarıyı gören herkes saygıyla ve sempatiyle karşılıyor" diye konuştu.

"SIRALAMA PEŞİNDE DEĞİLİZ"

"Sezon boyunca Süper Lige yakışır bir takım olduğumuzu, organizasyonumuz, taraftarımız, salonumuz, şehrin misafirperverliği ile gösterdik" diyen başkan Deveciler, "Bu süre içinde çok kaliteli oyuncular, antrenörler ve ekiple çalıştık. Hepsi burada hem takım için mücadele etti hem de kendilerini geliştirdiler. Buraya emek veren herkes bu kulüpten ve bu kulübün başarısından, amaçlarından çok şey öğrendi. Kulübümüzün misyonu bellidir. Biz, büyük paraların harcandığı, lig sıralaması peşinde koşan bir takım olmayacağız. Amacımız genç, yetenekli, yerli ve yabancı oyuncuları bulup, yetiştirip, geliştirmek, maliyetlerimizi dengelemek ve uzun yıllar ligde kalıcı olmaktır. Ekonomik şartların ağırlığını hepimiz yaşıyoruz. Çok para harcayarak kulübümüzü zor durumda bırakmaktansa yeni çözümler aramamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

"TEMMUZ AYINDA TRANSFERLERİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Maliyetlerin arttığını ve yabancı oyunculara dövizle ödeme yapıldığı için bütçenin değiştiğini ifade eden Veli Deveciler, "Kısıtlı sayıdaki yerli oyuncuların ücretlerinin çok yükselmesi, yabancı oyunculara dövizle ödeme yapılması daha dikkatli davranmamızı gerektiriyor. Geleceğe yatırım olarak gördüğümüz, kendini ispatlamak isteyen, genç, uzun vadeli, çok yetenekli, yerli ve yabancı oyuncularla anlaştık. Temmuz ayından itibaren hepsini açıklayacağız. Sezon başladığında herkes bu oyuncuları hayranlıkla izleyecek. Genç oyuncular buraya mücadeleye, kendilerini geliştirmeye ve şehri sahiplenmeye gelecekler. Hepsi burada birer yıldız olacak o yüzden tercih ediliyor. Çok güçlü takımlar var ligimizde ve onlarla bütçesel bir yarış için girmek yerine, genç oyunculara süre vermek, yıldız oyuncular yaratmak ve günü geldiğinde bu güçlü takımlara sahada kafa tutmak ve kazanmak amacımız" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK BÜTÇEMİZ OLMAYACAK"

"Büyük bütçemiz yok, hiç bir zamanda olmayacak" diyen Merkezefendi Başkanı Deveciler, "Rakiplerimiz çok güçlü ve onlarla aynı yöntemlerle yarışma şansımız yok. Ama 3'üncü senemizde BSL denetiminden bir kez daha eksiksiz geçen, sorunsuz bir mali yapımız var. Akılcı bir kültürle mantıklı ve gelecek vaat eden bir anlayışla ilerlemeye devam edeceğiz. Yıllar haklı olduğumuzu gösterecek. Bize güvenin, bu takım gökten buraya gelmedi. En alttan kazana kazana bulunduğumuz yeri hak ederek geldik. Lig başlayacak ve herkes harika bir takımı sahada görecek. O yüzden takıma gelen genç oyuncuları motive etmek takımı sahiplenmek hepimizin görevi. Ortak akılla, hep birlikte, yeni ve gerçekçi bir anlayışla ligin heyecanını yaşayacağız. Kısa süre sonra takımla ilgili tercihleri, hangi kararların hangi gerekçelerle verildiğini sizlerle paylaşacağız. Basketbol severlere saygılarımızı sunuyor, sabırsızlıkla ligin başlamasını bekliyoruz" dedi.

DHA