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Merkezefendi seri peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 6 mağlubiyet aldıktan sonra geçen hafta Büyükçekmece deplasmanındaki galibiyetle düşme hattından çıkan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Darüşşafaka'yı ilk kez seri yakalama hedefiyle ağırlayacak.

17 Aralık 2021, Cuma 10:19 Son Güncelleme:
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Merkezefendi seri peşinde

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak.

Merkezefendi, ligdeki ilk sezonunda 12 maçta 3 galibiyet elde ederken, Darüşşafaka 11 maçta 8 galibiyetle üst sıralarda yer alıyor. Denizli ekibi, 4 Aralık'taki Türk Telekom maçını Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nun çatısı fırtınada hasar gördüğü için deplasmanda oynamak zorunda kalmıştı.

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