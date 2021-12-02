Merkezefendi potada fırtına mağduru

Ligdeki ilk sezonunda 10 maçta yalnız 2 galibiyet alıp düşme hattında kalan Denizli temsilcisinin maçlarını oynayıp, antrenmanlarını yaptığı Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nun çatısı geçen günlerde yaşanan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle büyük zarar gördü.

Salonun yırtılıp açılan çatısında tadilat çalışmaları başlatılırken, Denizli ekibinin ligde cumartesi günü evinde oynaması gereken Türk Telekom maçı da deplasmana alındı. Cumartesi günü saat 15.30'daki maç, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu yerine Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Bu maç için biletlerini daha önce alan taraftarlar, 10 iş günü içerisinde kulübün bilet satışlarını yapan firmanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek biletlerinin iptalini alabilecek.