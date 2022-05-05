Merkezefendi kurtuluş için galibiyet arıyor

Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı diğer mücadelelerle aynı saatte, saat 19.30'da yapılacak. Ligde 29 maçta 8 galibiyeti bulunan Denizli ekibine ilk sezonunda lige tutunması için son maçta Bahçeşehir'i yenmesi yetecek. HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un daha önce matematiksel olarak küme düştüğü Süper Lig 'de 7 galibiyeti bulunan Semt77 Yalovaspor da yarın aynı saatte Anadolu Efes'i yenemezse Merkezefendi kazanamasa bile kurtulacak. Merkezefendi yarın yenilmesi durumunda ise Yalova kazanırsa küme düşen taraf olacak. Ligde 17 galibiyetle Play-Off'u garantileyen Bahçeşehir ise puan tablosunda sıralama mücadelesi veriyor.

DENİZLİ, (DHA)