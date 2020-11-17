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Merkezefendi evinde Anadolu Basket'le oynuyor

Merkezefendi evinde Anadolu Basket'le oynuyor

17 Kasım 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Merkezefendi evinde Anadolu Basket'le oynuyor


DENİZLİ, (DHA)

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket yarın evinde saat 15.00'te Ankara ekibi Anadolu Basket'le karşılaşacak. Zorlu maç öncesi ev sahibi ekipte iyileşen kaptan Ümit Sonkol ve 2'nci kaptan Altan Erol forma giyebilecek.

Anadolu Basket karşısında tek hedefin galibiyet olduğunu belirten Başkan Veli Deveciler, takımdaki sakatlıkların geçtiğini söyleyerek, "Son iki haftadır kazanıyoruz. Takımımız ritim yakaladı. Yönetim olarak tüm oyuncularımıza olan inancımız tam. Anadolu Basket'i de yenerek galibiyet serimize devam etmek istiyoruz" diye konuştu. Bu arada dün akşam yapılan antrenman sonrası kondisyoner Mustafa Kara'nın doğum günü kutlandı.

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