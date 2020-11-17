

DENİZLİ, (DHA)

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket yarın evinde saat 15.00'te Ankara ekibi Anadolu Basket'le karşılaşacak. Zorlu maç öncesi ev sahibi ekipte iyileşen kaptan Ümit Sonkol ve 2'nci kaptan Altan Erol forma giyebilecek.

Anadolu Basket karşısında tek hedefin galibiyet olduğunu belirten Başkan Veli Deveciler, takımdaki sakatlıkların geçtiğini söyleyerek, "Son iki haftadır kazanıyoruz. Takımımız ritim yakaladı. Yönetim olarak tüm oyuncularımıza olan inancımız tam. Anadolu Basket'i de yenerek galibiyet serimize devam etmek istiyoruz" diye konuştu. Bu arada dün akşam yapılan antrenman sonrası kondisyoner Mustafa Kara'nın doğum günü kutlandı.