ING Basketbol Süper Ligi'nde koronavirüs kabusuyla boğuşan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te oyuncular iyileşti. Ligde 2 Ocak'ta oynaması gereken Bahçeşehir Koleji ve 9 Ocak'taki Anadolu Efes maçları takımda 6 oyuncunun koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelenen Denizli temsilcisi, vakaların negatife dönmesiyle uzun bir aradan sonra ilk kez tam takım antrenmanlara başladı. Cumartesi günü deplasmanda Frutti Ekstra Bursaspor ile karşılaşacak Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde başkan Veli Deveciler, yoğun bir maç trafiğinin kendilerini beklediğini söyledi.

Koronavirüs vakaları öncesi ligde çıktığı son 3 maçı kazanan Merkezfendi'de başkan Deveciler, "İki haftalık zorunlu bir aralıktan sonra yeniden çalışmalara başladık. Büyükçekmece, Darüşşafaka ve Aliağa Petkimspor galibiyetlerinden sonra takımada yaşanan vakalar nedeniyle Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes maçını oynayamadık. Cumartesi Frutti Ekstra Bursaspor maçını, Bursa’da oynayacağız. Bursa maçının hemen ardından önümüzdeki hafta çarşamba günü erteleme maçını Bahçeşehir’le oynayacağız. Bu maçın hemen akabinde ise hafta sonu da Gaziantep Basketbol maçını Denizli’de oynayacağız. Yoğun bir maç trafiği bizi bekliyor" dedi.

DHA