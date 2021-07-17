Basketbol Süper Ligi'nin yeni temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, geride kalan sezonda emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi. Aktaş, "Geçen sezon çok değerli takımların, hocaların ve oyuncuların olduğu bir ligde şampiyonluğa ulaştık. Umarım önümüzdeki yıllarda Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı ve sürdürülebilir bir başarı elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Zafer Aktaş, Basketbol Süper Lig 'i için hem saha içi hem de saha dışı organizasyon hazırlıklarının son hızla devam ettiğini söyledi. Aktaş," Teknik ekip olarak büyük ölçüde takım kadrosunu tamamladık. Şu an kalan son parça 1 numara için alacağımız yabancı oyuncu. Onu da kısa sürede halledeceğimizi düşünüyorum. Yönetimimiz de saha dışında çok büyük çaba ve özveriyle çalışarak Denizli halkının gurur duyacağı bir organizasyon yaratıyor. İnşallah seyircimizle de buluşarak çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.