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Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'ten iyi prova

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, özel maçta HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 92-71 yendi.

14 Eylül 2021, Salı 18:42 Son Güncelleme:
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Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'ten iyi prova

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona hazırlanan ligin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, özel maçta HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 92-71 yendi. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 24-16, ilk yarısı 50-35, üçüncü periyodu ise 66-58 Denizli temsilcisinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Merkezefendi'de yeni transferlerden Lomazs 19 sayı, 3 asist, Smith 14 sayı, 6 ribaund, 10 asistle galibiyete katkı verdi. Geçen sezon da kadroda bulunan Hakan Yapar, 13 sayı üretti. Denizli Basket, sezon öncesi son provada yarın Bursa'da başlayacak Frutti Extra Cup'a katılacak. (DHA)

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