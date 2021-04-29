Üst üste 13 maç kazanan, cumartesi günü evinde İstanbul ekibini de yendiği takdirde rakibi Samsunspor'un alacağı skorlara bakmaksızın bitime 1 hafta kala şampiyonluk ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkışını garantileyecek Denizli temsilcisinde Başkan Veli Deveciler, kent adına bir ilki başarmak istediklerini söyledi.

Veli Deveciler, sahalarında kazanarak Türkiye Basketbol Ligi şampiyonu olmak istediklerini belirterek, "İki yıldır verdiğimiz mücadelenin sonucunu almak için bir maçımız kaldı. Cumartesi günü İstanbul Basket ile oynayacağımız maçı kazanmamız halinde ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu ilan edeceğiz. İstanbul Basket, Anadolu Efes'in altyapı oyuncularından oluşan, genç basketbol yıldızlarından kurulu bir takım. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.

Başkan Deveciler, şampiyonluk için yoğun bir emek sarf ettiklerini vurgulayarak, "Oyuncular, teknik ekip herkes aylardır bu günü bekliyor. Eşi benzeri olmayan bu tarihi olayın şehrimiz tarafından sahiplenileceğini düşünüyorum. Tam kapanma nedeniyle hiç bir şekilde seyirci alınmayacak olan maç için uzaktan da olsa kentimizin desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)