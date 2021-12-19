Merkezefendi Belediyesi Basket, düze çıktı!

Büyükçekmece'yi deplasmanda yendikten sonra ligin güçlü ekiplerinden Darüşşafaka'yı da evinde Lucas'ın 26 sayılım performansıyla 74-69 mağlup eden Denizli temsilcisi, 13 maçta 4 galibiyete ulaşıp düze çıktı.

Büyük sevinç yaşayan Antrenör Zafer Aktaş, mücadelenin ardından, "Geçen hafta Büyükçekmece maçında uzatmalarda kazandık. Özgüvenimizi kazanmamız açısından bizim için önemliydi. Bizi iyi bir takımız, savaşmaya devam edeceğiz. Seyircimizin önünde güzel bir galibiyet kazandık. Bütün oyuncularımı kutluyorum" dedi. (DHA)