Merkezefendi Arca Tülüoğlu ve Altan Erol ile imzaladı

ING Basketbol Süper Ligi'nde transfer çalışmalarının startını veren Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, daha önce anlaşma sağladığı Pınar Karşıyaka'nın geçen sezonu Bornova Belediyesi Karşıyaka'da geçiren guardı Arca Tülüoğlu'nun yanı sıra iç transferde Altan Erol'la sözleşme imzaladı. Geçen sezon TBL'de asist kralı olup ligin en değerli yerli oyuncusu seçilen 25 yaşındaki Arca, 12.7 sayı, 3.8 ribaund, 9.8 ortalamalarıyla mücadele etti. Son 3 sezondur Denizli temsilcisinde forma giyerek 1 yıllık sözleşme yenileyen Altan ise geçen yıl 1.8 sayı, 1.2 ribaund ortalamaları yakaladı.

DENİZLİ, (DHA)