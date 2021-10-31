Merkez Hakem Kurulu, görev dağılımını yaptı

Merkez Hakem Kurulu, bugün TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı. Ferhat Gündoğdu başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:

Başkan: Dr. Ferhat Gündoğdu

Başkan Vekili: Ahmet Şahin

PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu): Dr. Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım

EPAK Sebahattin Şahin, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi

BAL Sorumlusu: Nihat Mızrak

Kadın Hakemler Sorumlusu: Hasan Serdar Çakıroğlu

Plaj Futbolu Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu

Futsal Sorumlusu: Nihat Mızrak

1. Bölge Sorumlusu: Ahmet Şahin

2. Bölge Sorumlusu: Yunus Yıldırım

3. Bölge Sorumlusu: Hasan Serdar Çakıroğlu

4. Bölge Sorumlusu: Sebahattin Şahin

5. Bölge Sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu

6. Bölge Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu

7. Bölge Sorumlusu: Hakan Sivriservi

8. Bölge Sorumlusu: Nihat Mızrak