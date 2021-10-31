Merkez Hakem Kurulu, görev dağılımını yaptı

Merkez Hakem Kurulu, bugün TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı. Ferhat Gündoğdu başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:
Başkan: Dr. Ferhat Gündoğdu
Başkan Vekili: Ahmet Şahin
PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu): Dr. Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım
EPAK Sebahattin Şahin, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi
BAL Sorumlusu: Nihat Mızrak
Kadın Hakemler Sorumlusu: Hasan Serdar Çakıroğlu
Plaj Futbolu Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
Futsal Sorumlusu: Nihat Mızrak
1. Bölge Sorumlusu: Ahmet Şahin
2. Bölge Sorumlusu: Yunus Yıldırım
3. Bölge Sorumlusu: Hasan Serdar Çakıroğlu
4. Bölge Sorumlusu: Sebahattin Şahin
5. Bölge Sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu
6. Bölge Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
7. Bölge Sorumlusu: Hakan Sivriservi
8. Bölge Sorumlusu: Nihat Mızrak