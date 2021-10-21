Kulüpler Birliği ile TFF yöneticileri son dönemde yaşanan hakem hataları nedeniyle dün bir araya geldiler. Bu görüşmenin öncesinde Merkez Hakem Kurulu üyeliği olan Metin Tokat istifa etti ve yerine Ferhat Gündoğdu atandı.

KULÜPLERİN KARA LİSTESİNDEKİ HAKEMLERİN ATANMASI TFF'Yİ ŞAŞIRTTI

Kulüpler ve TFF yöneticileri arasında yapılan görüşmenin ardından bugün Süper Lig'in 10. haftasının oynayacağı maçların hakemleri açıklandı. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin de bulunduğu haftanın hakem atamalarını TFF yeterli görmedi. İddiaya göre içerisinde Yaşar Kemal Uğurlu, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya gibi kulüplerin kara listeye aldığı hakemlerin yer alması TFF yönetimini şaşırttı.





"TFF YÖNETİMİ KARARLARIMIZIN ARKASINDA DURMUYOR"

Bu neden 10. haftada ataması yapılan bu hakemleri gören TFF, MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya sıcağı sıcağına rahatsızlıklarını iletti. Tatlı ise TFF yönetimine bugüne kadar hiçbir baskı altında kalmadan hakkaniyet ilkesi ile atama yaptıklarını belirtti ancak TFF'nin bu tepkisine de kayıtsız kalmadı. Serdar Tatlı, TFF yönetiminin MHK kararlarının arkasında durmadığını ifade ederek durumu kuruldaki arkadaşlarına ileterek toplu istifa kararı aldılar.

Bu hafta sonu için yapılan atamalarda Beşiktaş - Galatasaray derbisi Fırat Aydınus'a verilirken, kulüplerin kara listesinde yer alan Yaşar Kemal Uğurlu Antalyaspor - Başakşehir maçına, Halis Özkahya Karagümrük - Hatayspor maçına ve Hüseyin Göçek de Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçına atandı.

Onur Erdem Bayramiç / fanatik.com.tr