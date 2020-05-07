Merkel, Almanya için tarih verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede futbolun yeniden başlaması için 15 Mayıs’a kadar beklenmesi gerektiğini söylemişti. Bu gelişmelerin üzerine resmi açıklama da geldi. Alman hükümeti, maçların Mayıs ayının ikinci yarısında seyircisiz olarak oynanabileceğini açıkladı. Merkel, bu doğrultuda karşılaşmaların oynanabilmesi için iki şart sundu. İlk olarak karşılaşmaların kesinlikle seyircisiz oynanmasını isteyen başbakanın ikinci şartı; koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm önlemlere harfiyen uyulması.

Almanya, 11 Mayıs’tan itibaren gündelik işlerde normalleşme sürecine gidecek.