İtalya Seria A'da Juventus, Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın sözleşme detaylarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Atalanta'nın Merih Demiral'ın bonservisi için 20 milyon Euro ödeme yapacağı ve bu tutarın 4 dönemde ödeneceği belirtildi. Sözleşmede ayrıca, 2.5 milyon Euro değerinde bonusların yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Atalanta'nın Merih Demiral'ı başka bir takıma kiralık ya da bonservisiyle göndermesi halinde, Juventus'a yüzde 10 pay vereceği ifade edildi.

Atalanta, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla Merih Demiral'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanıldığını ve milli futbolcunun bonservisinin alındığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 42 maçta süre alan Merih Demiral, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Juventus'a ise 2019 yılında transfer olan milli futbolcu, 32 maçta süre almış ve 1 gol ve 2 asist kaydetmişti.

NTV Spor