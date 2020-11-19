Ancak genç savunmacının bu çabası, ikinci yarıda yenilen golleri engelleyemedi. İlk golde Mert’in hatalı pasının devamında Macaristan 1-0 öne geçerken, uzatmalarda ise beraberlik için yüklenen Ay-Yıldızlılar, kontrataktan topu ağlarında gördü. Maç bitiminde oldukça üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tutan Merih, hem Rusya hem de Macaristan karşılaşmalarında 90 dakika görev aldı.

‘Böyle bitmemesi lazımdı’

Macaristan yenilgisinin ardından konuşan Merih, “Gerçekten çok üzgünüz. Böyle bitmemesi lazımdı. Özeleştiri yapmamız lazım. Bu takım, Türk halkına çok sevinç yaşattı, yine yaşatacak. Bundan ders alarak önümüzdeki günlerde çok iyi çalışacağız. Gereken karakteri sahaya yansıtacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.







