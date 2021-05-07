Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transferiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gelecek sezon için savunma bölgesine takviye yapmayı planlayan lacivert beyazlıların, Merih Demiral'ın peşinde olduğu, hatta İtalyan basınında 23 yaşındaki futbolcu için kulübü Juventus'a teklif yaptığı öne sürülmüştü.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Romano yaptığı açıklamada, "Everton, yaz aylarında bir stoper ile anlaşmayı planlıyor. Araujo çok takdir ediliyor ama Barcelona onu satmayacak. Demiral için görüşme yok, hedef bile değil. Everton şimdi başka oyuncular arıyor" ifadelerini kullandı.









Bu sezon 23 maçta oynadı

İtalyan devi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Merih Demiral, bu sezon Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 23 maçta Juventus forması giydi.