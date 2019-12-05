18 yaşındaki Merih Demiral 2016 yılında Fenerbahçe'den Portekiz 3. Lig takımı Alcanenense'nin yolunu tuttuğunda bu hikayeden herkes habersizdi. 3 yıl gibi kısa sürede Juventus'a kadar uzanan öyküsünde iki önemli insan vardı Merih Demiral'ın yanında. Biri menajeri Cenk Melih Yazıcı, diğer isim ise onun kariyer koçu, yatırım danışmanı, bireysel gelişim antrenörü yani her şeyi Tayfun Kıy... 8 yıldır yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Tayfun Kıy, Merih Demiral'ın yükselişini ve bilinmeyenlerini FANATİK'E anlattı.

Merih Demiral, Juventus'un düzenlediği tanıtım toplantısında "Buralara ekibimle birlikte geldim" demişti. Bugüne kadar hep Merih Demiral konuşuldu. Ekip hep arka plandaydı. Onun başarısı için ter döküyorlardı. O ekibin en önemli isimlerinden biri Merih'in yol arkadaşı Tayfun Kıy. İki üniversite bitiren ve üç dil bilen Tayfun Kıy, milli futbolcunun başarısındaki en önemli detayları dile getirdi. Gençlere tavsiyelerde bulundu. İşte Torino'da Merih'e en yakın isimle yaptığımız röportaj...

Tayfun Kıy, Merih’in yanından hiç ayrılmadı, yol gösterdi.

Kendisiyle 8 yıldır arkadaşız

■ Tayfun Kıy kimdir? Ne kadar zamandır Merih Demiral ile birliktesiniz?

Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 5 Yıllık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü bitirdim. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü mezunuyum. İngilizce ve Portekizce biliyorum ayrıca İtalyanca öğreniyorum. Merih’i 8 yıldır tanıyorum, son 6 yıldır Cenk Melih Yazıcı ile birlikte kariyeri üzerine çalışıyor, son 4 yıldır ise planlarımızın eyleme dönüşmesini sağlamak için birlikte çalışıyor ve yaşıyoruz.

■ Siz hangi konularda Merih Demiral’e yardımcı oluyorsunuz?

Bildiğiniz üzere Merih Demiral için Team Demiral adında bir ekip kurduk. Bu ekip içerisinde sosyal medya ve iletişim, atletik performans ve yatırım yönetimi konularında Merih’e yardımcı oluyorum.

Merih Demiral Karamürsel İdman Yurdu'nda 28 numaralı formayı giyiyordu. Annesini 28 Aralık'ta kaybetti. Juventus'a tranfser olduğunda 28 numaralı formayı giymeye devam etti. (Fotoğraftakiler, sağdan sola Merih Demiral, Miran Avcı, Onur Kaçar)

■ Merih Demiral’ın kariyer planlamasını nasıl yaptınız? Öncelikleriniz neler oldu?

Bildiğiniz üzere Merih’in menajerliğini Cenk Melih Yazıcı yapıyor. Kendisi ile 20 yıldır arkadaşız. Kendisi 4 dili akıcı şekilde konuşuyor. Vizyon anlamında bizi sürekli ileri taşıyan biri. Karamürsel’den tanıdığımız ve kardeşimiz gibi gördüğümüz Merih’i kariyer planlamasını bir iş olarak değil aksine bir görev olarak büyük bir titizlikle kurguladık. Oyuncudaki duygusal zekaya, gelişime ne kadar açık olduğuna, sosyal hayattaki yaşam tarzına, kişiliğine, karakterine, yeteneğine ve hayata olan bakış açısına baktık. Bu gibi noktaların kafamızdaki projeksiyona uyup uymadığını değerlendirdikten sonra eyleme geçtik.

Yemekler çok kötüydü

■ Portekiz sürecini anlatır mısınız neler yaşadınız, o dönem nasıl geçti?

Düşünün Fenerbahçe A Takımı’nda idmanlara çıkıyorsunuz, sizi kampa davet ediyorlar bunun yanında o dönem ülkenin bilimsel anlamda en iyi yönetilen kulüplerinden biri olan Başakşehir sizi istiyor ancak sizi çok yakından tanıyan biri ise size Portekiz 3. Ligi’nde bir patates tarlasını öneriyor. Bu süreçte Portekiz 3. Ligi’ni seçmek çok büyük bir inanmışlık ister. Alcanense’ye gittiğimizde çok zor şartlarda yaşadık. Antrenmanları yaptığımız ve kaldığımız yerler çok kötüydü. Yemekler çok kötüydü. Alcanense’den Sporting’e ardından Alanyaspor’a ve sonra da Serie A’ya doğru çok hızlı bir geçiş yaptık.

Merih’in Portekiz’de kaldığı dönemdeki yatağı.

■ Portekiz süreci maddi anlamda sıkıntılıydı oyuncunuzu nasıl motive ettiniz?

Bu sürecin en kolay noktalarından biriydi. Oyuncunun kalbine dokunursanız sizi hiçbir zorluk yıldıramaz. Evet çok zorlu maddi koşullar vardı ama insanların çok etkilendiği ve takdir ettiği başarı hikayeleri toz pembe şartlarda yazılmaz, yazılmadı da. Merih Demiral de bunun bilincindeydi ve her zorluğa tüm gücüyle göğüs gerdi.

Hata yapmasına aldırmadılar

■ Merih neden Fenerbahçe’de parlamadı da Portekiz’de parladı?

Burada bir yanlış anlaşılma var Merih Demiral eğer Fenerbahçe’de kalsaydı ve hata yapmasına izin verilseydi orada da parlayabilirdi. Oyuncu Portekiz’de parladı çünkü yaşına bakmadan sorumluluk verilip hata yapmasına aldırmadılar. Fenerbahçe’de hata yapma şansınız yoktur ama genç oyuncu ise hata yapmak zorundadır. Hata yapma lüksünü verirseniz puan kaybetseniz de oyuncu kaybetmezsiniz.

Merih Demiral, Fenerbahçe altyapısından ayrılıp Portekiz’in yolunu tuttu.

■ Juventus’a kadar gelen kariyer. Hep yanındaydınız. Juventus transfer süreci ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

Juventus’a olan transfer sürecinde çok farklı dinamikler masadaydı. Oyuncumuzun gelişiminin geçmişten bugüne kadar olan kısmının analizi ortadaydı. Juventus dünyanın en büyük kulüplerinden biri, bu kulüpte oynarsanız yazılan tarihe ortak olursunuz ancak oynamazsanız tutunma şansınız yoktur. Büyük takımda oynamak büyük risktir, bu tam anlamıyla bir meydan okumadır. Bu noktaya kadar hep adım adım gidelim dedik. Ama Juventus transferinde oyuncunun bu rekabete girmesinin ona hiçbir şey kaybettirmeyeceğinde hem fikir olduk. Şunu unutmayalım ki Merih’in idman yaptığı oyunculardan bir takım kursa yüksek ihtimalle yukarı sıralar için mücadele eder.

Örnek olarak yaşayalım

■ Bundan sonraki hedefleriniz neler?

Ona her zaman söylediğim bir şey var. Hayallerimizi asla kısıtlamayalım. Onlar için mücadele edelim ama asıl önemli olan noktamız mutlu olarak futbol oynarken örnek olarak yaşayalım. Gençlere örnek olmaktan vazgeçmememiz gerekiyor.

3 yıl önce yıkık dökük tesislerde çalışmaktan vazgeçmedi, hayal etti, şimdi dünya yıldızlarıyla beraber.

Saha dışında da çok olgun

■ Merih’i anlatır mısınız nasıl bir insan, nasıl bir futbolcu?

Saha dışında örf adet ve geleneklerini harfiyen uygulamaya çalışan sessiz, zeki ve ahlaklı bir insan. Sosyal yaşantımda çok kolay uyum sağladığım, yardım etmeyi seven, geleceğe dair planlarımı kolayca anlatıp fikir alışverişinde bulunabildiğim akıllı biri. Herkesle iyi geçinir, çalıştığı hocalardan bir tane bile negatif bir açıklamaya şahit olmadım. Onunla bir kez tanışan mütevaziliğini ve hayata olan bakışını kolayca anlayabilir. Çabuk sinirlense de eski haline dönmesi uzun sürmez. Nasıl bir futbolcu derseniz bir forvet olarak asla karşılaşmak istemeyeceğiniz bir oyuncu. Size kasıtlı girmeden bu kadar büyük tehdit oluşturacak oyuncu sayısı azdır. Size asla kasıtlı bir şekilde sert girmez ama siz onun geldiğini hissedersiniz. Kaybetmeyi asla sevmez ama kaybederken de çirkinleşmez, hırsını kulübede de sahada da rahatlıkla görürsünüz.

Portekiz’de alışveriş yaparken Merih...

Eleştirileri dinliyor

■ Merih’in en sevdiğiniz ve sevmediğiniz özellikleri nelerdir?

Merih’in en sevdiğim özelliği sürekli eleştirilerimi usanmadan dinlemesi diyebilirim. Çok güzel çıkarttığı bir maçtan sonra bile benden eleştiri duymaya tahammül etmesi inanılmaz bir şey. En sevmediğim özelliği ise yemek yaparken mutfağı savaş alanına çevirmesi. Harika pilav yapar ama bu güzel yemek için mutfağın düştüğü hali görseniz üzülürsünüz.

Eğitim verenler eğitilmeli

“Türk futbolunda Altyapıda aynı şekilde olmalıdır. Çocuklarımıza eğitim verenler yüksek standartlarda eğitimli ve yüksek iletişim becerilerin sahip kişiler olmalıdır”

■ Daha çok Merih’ler çıkması için neler yapılmalı?

Bu dünyadaki en değerli varlığınız çocuklarınızdır. Çocuğunuzun öğretmenin kim olduğuna, hangi üniversiteyi bitirdiğine ya da ne kadar yeterli olduğuna bakmaz mısınız? Bakarsınız. Türk futbolunda Altyapıda aynı şekilde olmalıdır. Çocuklarımıza eğitim verenler yüksek standartlarda eğitimli ve yüksek iletişim becerilerin sahip kişiler olmalıdır. Sen bizim eski futbolcumuzsun gel ya da sen üniversite bitirmişsin gel denilmemeli. Seçimleri liyakata göre yapmak zorundayız. Oyuncularımıza hayata dair doğru bilgiler vermemiz gerekiyor. Yemek siparişi nasıl verilir, sofra adabı nedir, sosyal medya nasıl kullanılır, telefonda iletişim nasıl kurulur. Yeni Merih’lerin yetişmesi sporcuların doğru insanlarla çalışmasıyla mümkün olacaktır.

Genç yıldızın Milli Takım’da yırtılan formasının ardından çekilen bu poz sosyal medyada binlerce paylaşım aldı. Forma, Milli Takım müzesine kaldırıldı.

Gelecekte kendini nerede görüyorsun, gençlere ne tavsiye edersin ve genç sporcuların yaptığı hatalar nelerdir?

Yola çıktığımızda kimse bize inanmıyordu. Kısa, orta ve uzun vadeli planlarımıza sadık kalarak bu noktaya kadar geldik. Tabi ki gelecek adına da güzel planlarımız var ama size bunların ne olduğunu zaman gösterecek. Genç sporcularımızın ortak yaptıkları hatalardan bazıları var. “Havalara girmek” daha çok büyük başarılara imza atmadan hayatını kurtaracak kontratı almadan sanki öyleymiş gibi davranıyorlar. “Tavır Almak” kadroya giremediğinde hocanın kendisine direkt tavır alan oyuncular var. Hoca yüksek performans gösterini oynatır kimse iyi oyuncuyu kulübede tutmak istemez. “Her işe karışmak” işin uzmanı gibi her şeye karışan sporcular var. Gerek iletişim, gerek sosyal medya gerekse de farklı konumlarda profesyonellerin işine karışmaktadırlar.

YAKUP ÇINAR / FANATİK ÖZEL