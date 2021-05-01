Avrupa'nın özellikle de İngiltere Premier Lig ekiplerinin peşinden koştuğu milli futbolcu Merih Demiral'a sürpriz bir talip var.

Liverpool'a yakınlığıyla bilinen İngiliz internet sitesi Echo'nun TuttoJuve sitesine dayandırdığı habere göre, Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Merih Demiral'ı gündemine aldı. Kırmızıların bu yaz 23 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalamak için harekete geçeceği iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Merih, önümüzdeki sezon bir başka milli yıldızımız Ozan Kabak ile takım arkadaşı olabilir.









İngiliz devleri de peşinde

Haberde Everton, Tottenham ve Manchester City gibi başka Premier Lig ekiplerinin de Merih Demiral'ı kadrosuna katmaya istekli oldukları ve büyük bir rekabete girecekleri belirtildi. Ancak milli futbolcu için henüz resmi bir teklifin yapılmadığı vurgulandı.









Bu sezon 23 maça çıktı

2019 yılından beri İtalyan devi Juventus'un formasını başarıyla terleten Merih Demiral, siyah beyazlılarla Serie A, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası olmak üzere toplam 23 maçta boy gösterdi.