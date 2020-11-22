İtalya Serie A'da 8. hafta mücadelesinde Juventus Allianz Stadyumu'nda Cagliari'yi konuk etti. Milli futbolcumuz Merih Demiral, bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Oyunun ilk yarısında üstün oynayan taraf ev sahibi Juve'ydi.

Dakikalar 38'i gösterdiğinde ev sahibi ekip aradığı golü Ronaldo ile buldu. Tek paslarla rakip ceza alanına gelen Juve'de topla son buluşan Ronaldo, rakiplerini çalımladıktan sonra topu filelere gönderdi: 1-0.

İlk yarının bitmesine az bir süre kala, dakikalar 42'yi gösterdiğinde sağ köşeden korner kullanıldı. Ceza sahasına gönderilen ortaya Merih kafasını vurdu arka direkte bulunan Ronaldo'ya sadece dokunmak kaldı: 2-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında da Juventus baskılı oynadı. Cagliari, rakip kaleye birkaç kez gelse de kaleye bulan şutu bir türlü gönderemedi.

Mücadelenenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Juventus, Cristiano Ronaldo'nun attığı 2 golle maçı 2-0 kazandı.