İtalya Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçında sakatlanan Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı açıklandı. Yaşadığı ağır sakatlığın ardından sosyal medya hesabında açıklama yapan genç futbolcu, ''Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek üzere.'' ifadelerini kullandı.

Juventus'un yanı sıra İtalya ve Türkiye'den birçok futbol kulübü de genç futbolcuya geçmiş olsun mesajı yayınlarken bir an önce sağlığına kavuşması dileğinde bulundu.