İtalya Serie A'nın 16'ncı haftasında milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus sahasında konuk ettiği Udinese'yi 3-0 mağlup etti.

Torino’daki Allianz Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9 ve 37'nci dakikalarda Cristiano Ronaldo ve 45'inci dakikada Bonucci kaydetti. Siyah beyazlılar bu galibiyetle Serie A'da puanını 39'a çıkarttı ve maç fazlasıyla Inter'in önüne geçti.

Milli futbolcumuz Merih Demiral mücadeleye ilk 11'de başladı ve Bonucci'nin attığı golde asisti yapan oyuncu oldu. İkili mücadelelerde ve hava toplarında rakiplerine geçit vermeyen Merih, yüzde 94.6 pas isabetiyle oynadı ve 106 kez topla buluştu.