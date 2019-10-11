Juventus forması giyen Merih Demiral'dan eski Juventuslu futbolcu Claudio Marchisio'ya tokat gibi cevap geldi...

Geçtiğimiz günlerde profesyonel futbol kariyerine noktayı koyan İtalyan futbolcu Claudio Marchisio, Türkiye’nin terör unsurlarını ortadan kaldırmak adına başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik, sosyal medyadan suçlayıcı ifadeler kullandı.

Marchisio, Nazi işgali sırasında yazdığı günlüklerle sembol olan Anne Frank'in "Dünyanın ıssız bir yere dönüştüğünü görüyorum; bir gün bizi de yok edecek olan fırtınanın yaklaştığını duyabiliyorum. Milyonların acısını hissediyorum" sözlerini hatırlatıp "77 yıl sonra Türkiye, Suriye'deki Kürtleri bombalamaya başladı. Bu dünya toplumları için büyük utanç. Oradaki her kurbandan kendimizi sorumlu hissetmeliyiz" diyerek süreci çarpıttı.

Bunun üzerine kariyerini İtalya’nın Juventus takımında sürdüren milli futbolcumuz Merih Demiral da, Marchisio’ya, Atatürk’ün, “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünden yola çıkarak İngilizce, “PKK/YPG; kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil 40 bin kişinin ölümünden sorumlu. Türkiye’nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli’yi güvenli bölgeye yerleştirmek” cevabını verdi.