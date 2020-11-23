Son dönemde Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Merih Demiral, dünya devi Juventus'ta bizleri gururlandırmaya devam ediyor... Siyah-Beyazlılar, Cagliari'yi 2-0'la geçti, milli yıldızımız adeta kusursuz oynadı. Savunmada harika bir iş çıkartan ve Cagliari'li oyunculara geçit vermeyen 22 yaşındaki stoper, 6 ikili mücadele, 4 hava topu kazandı.

Formayı bırakmayacak gibi...

94 kez topla buluşan genç futbolcu, yüzde 100 pas isabetiyle oynarken, hücumda da öne çıktı. Savunmacı olmasına rağmen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'ya bir asist yapan Merih gole de çok yaklaştı, bir topu direkten döndü. Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci'nin yokluğunda şans alan yıldız oyuncumuz, bu performansıyla formayı bırakacak gibi gözükmüyor.