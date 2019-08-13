Merih Demiral'dan Sassuolo'ya ziyaret... Juventus'a transfer olan ve kısa sürede oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Milli futbolcu Merih Demiral eski takımı Sassuolo'yu ziyaret etti.

Merih Demiral, Atletico Madrid ile oynadıkları özel maçın ardından izin gününü fırsat bilerek eski takım arkadaşları ve hocalarına gitti. Sassuolo'nun yeni tesislerine giden Merih Demiral'ı eski hocası De Zerbi, yardımcıları ve takım arkadaşları oldukça sıcak bir şekilde karşıladı.

Merih Demiral, De Zerbi ve yardımcıları ile uzun uzun sohbet etti ve objektiflere böyle poz verdi.

18 milyon Euro karşılığında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olmuştu...



