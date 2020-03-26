Corona Virüs nedenile Evde Kal çağrısı nedeniyle milyonlarca vatandaş vaktini evde geçiriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medyada "Bu mesajın altına; #EvdeKalTürkiye çağrısına uyarak evden fotoğrafını paylaşan 5 kişiye kitap hediye edeceğim" diyerek paylaşım yaptı.

Çavuşoğlu Milli Futbolcumuz ve bir çok sporcuyu Evinde Kal sloganıyla evinde kalan öğrencileri kitap vermeye davet etti. Bakan Çavuşoğlu'na cevap veren Merih Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, diğer siyasi partilerden Mansun Yavaş, Ümit Özdağ ve Saffet Sancaklı'ya davet çağrısında bulundu.

Merih Demiral şu paylaşımı yaptı "Sayın Bakanım @MevlutCavusoglu anlamlı davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de eğitimine evinde devam edip fotoğraf gönderen 100 kardeşime kitap seti gönderiyorum!

Değerli büyüklerim;

@mansuryavas06

@kasapoglu

@saffetsancakli

@umitozdag

siz de var mısınız?

Merih'in bu paylaşımına ilk cevap Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi ve Milli Futbolcunun bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.



