Fatih Karagümrük ile 1 yıllık sözleşme imzalayan ve yeni sezonda İstanbul ekibini çalıştıracak olan Andrea Pirlo'ya eski öğrencisi Merih Demiral'den mesaj var... 2020-21 sezonunda İtalyan devi Juventus'un başında olan genç hocaya o dönem Siyah-Beyazlılar'da oynayan milli futbolcumuz Merih başarılar diledi.

Karagümrük'ün, Türkcell Kadınlar Süper Ligi finalinde İzmir'de ALG Spor'la oynadığı finali yerinden takip eden Pirlo mücadele öncesinde yine İzmir'de olan milli takım kampını ziyaret etti. Sezonu kiralık olarak Atalanta'da geçiren eski öğrencisi Merih Demiral ve yıllardır İtalya'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'yla hatıra fotoğrafı çektirdi.









Merih de saha içerisinde beraber oldukları fotoğrafı ve milli takım kampında çekildikleri fotoğrafı paylaşarak, "Yeni görevinde başarılar hocam" notunu düştü.

İşte o paylaşım: