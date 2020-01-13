Milli futbolcumuz Merih Demiral'dan kötü haber geldi. Roma maçında sakatlanan 22 yaşındaki genç yıldız sezonu kapattı.

Roma ile oynanan maçta golü attıktan kısa süre sonra sakatlık yaşayan Merih Demiral'ın MR'ı çekildi. Ön çapraz bağlarında kopma olan Milli futbolcu 6 ay sahalardan uzak kalacak.

A Milli Takım'ın önemli ismi Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek.

Juventus resmi olarak Merih Demiral ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada sol diz ön çapraz bağları kopmuştur denildi. Genç futbolcunun ayrınca menisküsünde yırtık olduğu tespit edildi.

Merih Demiral'ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı açıklandı...