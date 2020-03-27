Merih Demiral’a Kızılay’dan Teşekkür

Milli Futbolcu Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19’a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Kororavirüsün ortaya çıkardığı ve çıkaracağı sorunlarla mücadele için büyük bir destek paketi açıklayan Kızılay, Milli Futbolcuya Kurum’un resmi sosyal medya hesaplarından teşekkür ederken, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da yaptığı yazılı açıklama ile Milli Futbolcuya teşekkürlerini iletti.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Bizi biz yapan hasletlerin başında dayanışma duygusu gelir. Ülkemiz bu ruhla, hiç kimseyi sahipsiz bırakmadan bu günleri de aşacaktır. Biz Kızılay olarak 150 bin aileye gıda desteğinde bulunma kararı almıştık. Merih kardeşimin desteği ile bu 152 bin aileye yükseldi. Bu davranışın imkanı olan herkese örnek olmasını diliyorum” dedi.