Merih Demiral ya oynayacak ya ayrılacak

Juventus’ta Bonucci, Chiellini (Şu anda sakat), De Ligt ve Rugani gibi dünyaca ünlü savunmacılarla rekabete giren Merih Demiral, şu ana kadar umduğu şansı bulamadı. Ancak Merih için işler değişmek üzere. İtalyan basını, 80 milyon Euro’ya transfer edilen Matthis De Ligt’in bir türlü Serie A’ya uyum sağlayamadığını yazdı. Peş peşe yaptığı hatalarla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Hollandalı savunmacı formasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Teknik direktör Sarri’nin, genç stoperi bir süre dinlendirmeyi planladığını yazdı.

Milan çok istiyor

Haberde, tecrübeli çalıştırıcının, De Ligt’e birkaç maç daha şans vereceği, düşük formunu devam ettirmesi halinde alternatif isimlere yöneleceği kaydedildi. Merih Demiral’ın, diğer aday Rugani’ye oranla formaya daha yakın olduğu belirtildi. Ancak Merih’in istediği şansı bulamaması halinde, ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı kaydedildi. 21 yaşındaki stoper için ilk aday, daha önce 40 milyon Euro’yu gözden çıkaran Milan.