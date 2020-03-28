Corona virüs tüm dünyayı etkisi altına alırken ünlü sporcuların yaptıkları yardımlar büyük bir birliktelik doğmasına ve zorluk çeken ailelerin bir nebze de olsa rahatlamalarına neden oluyor.

Ülkemizde de bu tarz çalışmalar yapılmaya başlandı. Ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından bir yardım çağrısında bulundu. Milli futbolcumuz Merih Demiral da destek vereceğini açıkladı.

Haluk Levent sosyal medya hesabından, " Oyuncusundan sporcusuna, müzisyenine kadar tüm ünlü dostlarıma sesleniyorum! Ben sizlerden daha hayırsever değilim.Sadece daha koordineliyim. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz." mesajını paylaştı.

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Bu mesaja İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'dan destek geldi.

Genç futbolcu sosyal medya hesabından Haluk Levent'in tweetini alıntılayarak, "Gün hep birlikte Türkiye olduğumuzu gösterme günü. Ben de elimi taşın altına koyuyorum Haluk abi!" mesajıyla yanıt verdi. Bu mesajlaşma kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Cenk Tosun'dan da destek

Cenk Tosun'un da destek verdiği Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu. Levent yaptığı paylaşımda, "Sevgili Cenk Tosun aradı.“Dayanışma günleri” kapsamında 250 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Cenk Tosun! Cansın!" ifadelerine yer verdi.