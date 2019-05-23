Merih Demiral Türk taraftarların iftarına katıldı

Futbol yaşantısını İtalya'da Sassuolo takımında sürdüren A Milli Takım futbolcusu Merih Demiral İtalya'da Türk taraftarla iftar yaptı.

21 yaşındaki futbolcu Reggio Emilia ve Modena'da yaşayan Türk aileler ile buluştu.

Sassuolo maçlarını Merih geldikten sonra kaçırmayan Türk taraftarlar yıldız futbolcu ile iftar sonrası poz verdi.

Son dönemde ismi Juventus ile anılan Merih Demiral'ın katıldığı iftarda minik bir taraftarın giydiği Juventus forması da dikkat çekti.

İtalyan ekibi ile 13 maçta sahaya çıkan 1.92 boyundaki stoper ile dünya devleri yakından ilgileniyor.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr



