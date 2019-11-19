Merih Demiral: Sıra finallerde

İzlanda ile İstanbul’da oynadığımız maçta çizgiden çıkardığı topla EURO 2020’nin kapısını ardına kadar açan Merih Demiral, “İlk hedefimiz EURO 2020’ye kalmaktı ve bunu başardık. Şimdi sıra finallerde başarılı olmak. Grup elemeleri bizim için iyi bir sınav oldu. Bu maçlarda gördük ki, bu takım inanırsa her şeyi başarır. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim” yorumunu yaptı.

Murat Akbaş