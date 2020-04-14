Merih Demiral Serie A tarihine geçebilirdi

Juventus forması giyen Merih Demiral, corona virüsü salgını olmasaydı Serie A tarihine geçebilirdi. Salgın yaşanmadan önce lider konumda bulunan Juventus, ligi en ön sırada tamamlaması halinde Merih Demiral Serie A şampiyonu olan ilk A Milli Takım oyuncusu olacaktı.

Emre Belözoğlu ve Okan Buruk ikincilik gördü

Serie A takımlarında daha önce forma giyen Emre Belözoğlu, Inter ile ligi şampiyonluğunu son anda kaçırmış ve ikinci sırada yer almıştı. Emre, ayrıca Inter ile İtalya Kupası'nı kazanmayı başarmıştı. Inter forması giyen Okan Buruk yine lig ikinciliği görürken Cengiz Ünder Roma ile en çok üçüncü sırayı gördü. Can Bartu, Lefter, Şükrü Gülesin gibi eski dönemde forma giyen önemli futbolcular da Serie A şampiyonluğu görmedi.

Merih Demiral bu sezon Serie A'da 5 maçta oynadı 1 gol attı

Milli oyuncu Merih Demiral bu sezon Juventus forması altında 5 maça çıkarken sakatlık yaşadığı AS Roma maçında da ilk golünü atmıştı. Toplamda ise 7 resmi maçta forma giyerken 1 gol 1 asist ile oynadı.





Fanatik.com.tr / Tolga Kuru



