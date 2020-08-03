Merih Demiral Şampiyonlar Ligi listesinde

Juventus ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Milli oyuncu Merih Demiral, İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer aldı. Juventus cuma akşamı Lyon ile son 16 turu aşamasında karşılaşacak. İlk maçı Lyon sahasında 1-0 galip tamamlamıştı

03 Ağustos 2020, Pazartesi 20:41 Son Güncelleme:
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Merih Demiral Şampiyonlar Ligi listesinde

Son dakika haberi..Juventus ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Milli oyuncu Merih Demiral, İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer aldı. Juventus cuma akşamı Lyon ile son 16 turu aşamasında karşılaşacak. İlk maçı Lyon sahasında 1-0 galip tamamlamıştı.

Merih Demiral bu sezon Juventus forması altında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Leverkusen'e karşı 90 dakika mücadele etmiş ve etkili bir performans sergilemişti.


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