Merih Demiral Şampiyonlar Ligi listesinde

Son dakika haberi..Juventus ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Milli oyuncu Merih Demiral, İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer aldı. Juventus cuma akşamı Lyon ile son 16 turu aşamasında karşılaşacak. İlk maçı Lyon sahasında 1-0 galip tamamlamıştı.

Merih Demiral bu sezon Juventus forması altında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Leverkusen'e karşı 90 dakika mücadele etmiş ve etkili bir performans sergilemişti.



