Merih Demiral sakatlanınca transfer görüşmeleri de iptal oldu
A Milli Futbol Takımımız'ın başarılı oyuncusu Merih Demiral'ın dün akşam sakatlanması hem İtalya hem de Türkiye gündeminde ciddi şekilde yer alırken, başarılı savunmacı için yapılan transfer pazarlıkları da bir anda kesildi
İtalya Serie A'da 19. hafta mücadelesinde Roma deplasmanında 3 puan alan ve liderliği Inter'in elinden alan Juventus'ta Merih Demiral sezonu kapatırken oyuncu için yapılan transfer görüşmeleri de birbir sona eriyor.
Dortmund 40 milyon euro veriyordu
Alman devi Borussia Dortmund Merih için Juve'ye 40 milyon euro önermeye hazırlanıyordu. Premier Lig takımı Leicester ise Çağlar Söyüncü'nün yanına Merih Demiral'ı istiyordu ve taraflar arasında kiralık olarak transfer olma görüşmeleri devam ediyordu.
İngiliz medyasındaki haberlere göre ise Merih'in dün akşam sakatlanması ve bugün sezonu kapattığının açıklanmasının ardından hem Dortmund hem de Leicester transferden vazgeçtiler.
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