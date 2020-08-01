SON DAKİKA! Merih Demiral sahalara geri döndü!

Ocak ayında Roma ile oynanan maçta Juventus kariyerindeki ilk golü attıktan sonra sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Merih Demiral geri döndü. Juventus tesislerine kapanan Milli yıldız, yaklaşık 7 ay aranın ardından Serie A'nın son haftasında oynanan Roma maçıyla formasına kavuştu.

‪Merih Demiral, 51. dakikada deneyimli isim Bonucci'nin yerine oyuna dahil oldu.

Avusturyalı Prof. Dr. Christian Fink’e ameliyat olan Merih Demiral, pandemi süresinde J Medical ve Juventus tesislerinde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyordu.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Avusturya’ya kontrole giden Merih’e Dr. Fink artık sahalara dönebilirsin raporu vermişti.

'Seni tekrar sahada görmek harika'

Juventus Kulübü, Merih'in sahaya çıkmasının ardından, temsilcimizin fotoğrafını paylaştı ve ''Seni tekrar sahada görmek harika!'' notunu düştü. Torino ekibinin taraftarları, paylaşımı kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.