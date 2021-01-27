Merih Demiral, Avrupa'da futbol oynayan Türk futbolcusudur. Avrupa'nın önemli takımlarından Juventus'un defans hattında oynuyor. Takımının değişmez isimlerinden olan oyuncu, aynı zamanda Türk milli takımının da önemli oyuncularındandır.

Merih Demiral nereli?

Merih Demiral, Marmara bölgesinde yer alan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde doğmuştur.

Merih Demiral kaç yaşında?

Merih Demiral 5 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 2020 yılı itibariyle 22 yaşındadır.

Merih Demiral hangi takımlarda oynadı?

Merih Demiral, doğduğu ilçenin takımı olan Karamürsel İdmanyurdu'nda futbola başladı. Güçlü fiziği, uzun boyu, futbol zekasıyla kısa zamanda Fenerbahçe scout ekibinin dikkatini çekti. Fenerbahçe'nin alt yapısına transfer oldu. Futbolcunun futbol hayatında yer alan takımlar sırasıyla şunlardır;

1- Karamürsel İdmanyurdu - Amatör lig (200-2011)

2- Fenerbahçe - Süper lig (2011-2016)

3- Alcanenense - Portekiz 3. lig (2016)

4- Sporting Lizbon B takımı - Portekiz 2. lig (2017)

5- Sporting Lizbon - Portekiz süper ligi (2017)

6- Alanyaspor - Süper lig (2018-kiralık), (2019-Alanyaspor bonservisini aldı)

7- Sassuolo -İtalya Seri A - (2019-kiralık, Sassuolo 1 Temmuz 2109'da futbolcunun bonservisini satın aldı.)

8- Juventus - İtalya Seri A - (2019- Devam ediyor)

Merih Demiral Avrupa macerası

Merih Demiral, Fenerbahçe'nin genç takımında oynarken, Fenerbahçeli yöneticilerin asgari ücret karşılığında profesyonel sözleşme teklifini reddetti. Genç yaşta Avrupa hayallerini kuran oyuncu, takım arkadaşı Bahadır Çiloğlu'yla birlikte 2016'da Portekiz'in yolunu tuttular.

Portekiz'de 3. lig takımı olan Alcanenense takımıyla sözleşme imzalayarak, profesyonel oldu. 2016-2017 lig takviminin ilk yarısında 12 maça ve 2 kupa maçına çıktı. Başarılı oyununu Sporting Lizbon ekibinin dikkatinden kaçmadı. Devre arasında Sporting Lizbon'un 2. ligdeki rezerv takımı Sporting B takımına transfer oldu. İkinci ligde 3 maça çıkan Merih, gelişmesi için alt yapıya geri gönderildi. 2017-2018 sezonunda 26 maçta görev alarak, takımının önemli isimlerinden biri haline geldi.

Merih Demiral'ın başarılı çıkışı A takımın teknik direktörü Jorge Jesus'un dikkatini çekti. A takıma dahil edilen oyuncu ancak bir maça çıkabildi.

Merih Demiral Türkiye'ye dönüyor

Merih'in Avrupa macerası 2 yıl sürüyor. Süper lig ekiplerinden Alanyaspor, Merih'i 2018'de kiralıyor. 2018-2019 sezonunun ilk üç maçında görev almıyor. Göztepe maçıyla formayı sırtına geçiren futbolcu, bir daha çıkarmıyor. Gösterdiği performans sonrası Alanyaspor 29 Ocak 2019'da 3,5 milyon euro karşılığında bonservisini satın alıyor.

Fakat futbolcu ligin ikinci yarısında takımında maça çıkamadan İtalya'nın Seri A takımlarından Sassuolo'ya satın alma zorunlu olarak kiralanıyor. Böylece Merih'in Avrupa defteri tekrar açılmış oluyor.

Merih Demiral'ın ikinci Avrupa macerası

Merih, 30 Temmuz 2019'da İtalya'nın yolunu tutuyor. Sassuolo'da gösterdiği başarı sonucunda kulüp yetkilileri satın alma opsiyonunu kullanarak 7 milyona futbolcunun bonservisini alıyorlar. Fakat Merih, Sossuolo'yla yeni sezona başlayamadan Juventus'a satılıyor.

Sassuolo, futbolcunun bonservisini almasının üzerinden 4 gün sonra 18 milyon euro karşılığında Juventus'a satıyor. Merih'in Juventus macerası istenildiği gibi başlamıyor. İlk üç maç görev alamayan oyuncu, ara ara görev alsa da Roma ile oynanan lig maçında sakatlanarak sezonu kapatıyor.

Merih Demiral 2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Juventus'un defans hattını oluşturan Giorgio Chiellini ve Matthijs de Ligt'in sakatlanması oyuncunun önünü açıyor. Genç yaşta sırtına geçirdiği formayı uzun süre bırakmıyor. Başarılı oyuncu en son şampiyonlar liginde Barcelona ile oynanan maçta görev yapıyor. Bu maçta ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, takımını bir kişi eksik bırakıyor.

Merih Demiral'ın yıllık maaşı 1.8 Milyon Euro’dur. Fakat pandemi dönemi nedeniyle kulüp maaşında indirime giderek yıllık maaşını 1.2 Milyon Euro’ya çekmiştir.