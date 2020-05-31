Merih Demiral mucizesi

Juventus'un A Milli oyuncusu Merih Demiral, 12 Ocak tarihinde deplasmanda oynanan Roma maçında sakatlanmış ve ardından hemen tedavi süreci başlamıştı. Merih Demiral'ın tedavisinin başarılı bir şekilde devam etmesi nedeniyle kısa süre de yeniden yeşil sahalara döneceği belirtiliyor. Covid-19 salgını nedeniyle liglere ara verilen İtalya Serie A'da sezon 20 Haziran günü başlayacak.

Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre “Demiral rekor düzeyde iyileşiyor, Temmuz ortası hazır olacak” başlığı kullanıldı. Haberde, 12 Ocak sonrası Merih Demiral'ın tedavisi mucizevi şekilde ilerliyor ve yeniden takımdaki yerini almak için çok iyi bir şekilde devam ediyor ifadeleri yer aldı. Sakatlandığı gece Juventus formasıyla ilk golünü atan Merih Demiral, önce sevinmiş ancak ardından bu mutluluğu üzüntüye dönüşmüştü. Milli Takım ve Juventus'tan 6-7 ay uzak kalması beklenen Merih Demiral için bu durum yarı sezona veda etmek anlamına geliyor, aynı zamanda bu durum Avrupa Şampiyonası için de geçerliydi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından Covid-19 salgını her şeyi değiştirdi. 2020 Avrupa Şampiyonası bir yıl ertelendi. Merih Demiral'ın temmuz ayı ortası yeniden sahalara döneceğini yazan gazete, yeniden ilk 11 oyuncusu olmaya hazırlandığını belirtti. Sezon bitimine kadar yeniden eski günlerine dönerek takımdaki yerini almaya hazırlanan Merih Demiral'ın dönüşü ile Sarri yine kadrosunu tamamlayacak. Milli oyuncu için son olarak "inanıyor, pes etmiyor ve yaklaşık bir aylık bir zaman ihtiyacı var ve kısa sürede yeniden formasını giymeye hazırlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Dündar Kesaplı