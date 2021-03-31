Merih Demiral koronavirüse yakalandı

Milli Takım 'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarında kadroya dahil edilmesine rağmen sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Merih Demiral'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

İtalyan basını 23 yaşındaki yıldız savunmacının koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu. Haberde Merih'in Cristiano Ronaldo'nun Ekim ayında yaptığı gibi , Portekizli yıldızın milli takımıyla koronavirüse yakaladığında olduğu gibi tıbbi bir uçuşla Torino'ya dönebileceği belirtildi.

İtalya'nın ünlü gazetesi La Gazetta dello Sport da milli futbolcumuzun koronavirüse yakalandığını doğrularken, Juventus milli takımda olduğu için Merih Demiral ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Juventus, Merih için harekete geçti

FANATİK'in ulaştığı bilgiye göre; Juventus, A Milli Takım kampında koronavirüse yakalanan Merih Demiral için harekete geçti. İtalyan kulübü yıldız futbolcuyu İtalya'ya getirmek için yarın özel ambulans uçak gönderecek.



