Merih Demiral: Kimsenin şüphesi olmasın

EURO 2020 vizesini aldığımız İzlanda maçı sonrası Milli Takımımız'ın genç oyuncularından Merih Demiral, önemli açıklamalarda bulundu.

14 Kasım 2019, Perşembe 22:17
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Merih Demiral: Kimsenin şüphesi olmasın

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9’uncu maçında sahasında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak son maçlar öncesinde 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmeyi garantiledi.

Karşılaşmanın ardından Milli Takımımız'ın genç oyuncularından Merih Demiral, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte genç stoperin açıklamaları:

"Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Bu zor zamanlarda insanlarımızı mutlu ettiysek ne mutlu bize! Taraftarlarımız bizi 90 dakika destekledi. EURO2020'de elimizden gelenin en iyisini yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın."


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