Merih Demiral: Kimseden çekinmiyoruz

A Milli Futbol Takımımız 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada bir çok gol pozisyonuna girmemize rağmen fırsatları değerlendiremedik. Maç golsüz eşitlikle sona ercek diye düşünürken Cenk Tosun 90. dakikada sahneye çıktı ve altın değerinde bir 3 puanı hanemize yazdırdık. Alınan bu sonuçla grupta liderliğimiz devam etti.

Karşılaşmanın ardından Merih Demiral yayıncı kuruluşa önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Merih'in açıklamaları:

"Çok önemli bir galibiyetti. İnşallah Fransa maçından puan veya puanlarla ayrılarak Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın."

“Türk bayrağını taşıyoruz. Kimseden çekinmiyoruz. Korku benim sahip olduğum bir duygu değil.”