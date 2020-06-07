Merih Demiral Karamürsel İdmanyurdu’na servet kazandıracak!

Karamürsel’den dünya futboluna armağan edilen yıldız futbolcu Merih Demiral’a özellikle İngiliz kulüpleri kancayı taktı. 1998 doğumlu futbolcu için Manchester United’in kesenin ağzını açtığı ve Juventus’a 55 milyon Euro bonservis verebileceği ifade edildi. Bu transfer Merih’in yetiştiği Karamürsel İdmanyurdu’nu da yakından ilgilendiriyor.

Merih’in Sassuolo’dan Juventus’a transferinden Karamürsel İdmanyurdu 45 bin Euro yetiştirme bedeli parası kazanmıştı. Merih’in İtalya’dan farklı bir ülkeye iyi bir bonservis bedeli ile transfer olması halinde Karamürsel Kulübü kendisi adına servet kazanacak.





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Karamürsel İdmanyurdu kazanmaya devam edecek

Milli yıldızı United ya da her hangi bir farklı ülke kulübü 50 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli ile kadrosuna katarsa Karamürsel İdmanyurdu’nun kasasına da ödeme planına göre 2 milyon Euro daha girecek. Öte yandan Merih’in sözleşmesine göre uluslararası, yani ülkeler arası yapacağı her transferden Karamürsel temsilcisi para kazanmaya devam edecek.

Başkan açıkladı!

Karamürsel İdmanyurdu Kulübü Başkanı Muharrem Erdoğan konuyla ilgili olarak, "Sokakta bulduğun çocuğa lisans çıkarıyorsun" diyorlar hep alay ediyorlardı. Ben de, 'Bir gün bu kulüpten dünya yıldızı çıkacak, sizler de şaşıracaksınız' dediğimde bana gülüp geçtiler. Allah bize Merih'i nasip etti. Onun sayesinde kulübümüz para kazanıyor ve kazanmaya da devam edecek. Şimdi o 'Sokakta gördüğün çocuklara lisans çıkarıyorsun' diyenlerin yanından geçerken ben gülüp geçiyorum." ifadelerini kullandı.

Şu anda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Karamürsel takımının kemik kadrosunu oluşturan kulüp, A takım şubesini kapattı ve Karamürsel İdmanyurdu olarak Kocaeli'de alt yaş kategorilerinde mücadelelerine devam ediyor.

Mehmet Caner Kolağasıgil / fanatik.com.tr







